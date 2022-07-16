Kurban Bayramı'nda 800 aileye umut oldular - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurban Bayramı'nda 800 aileye umut oldular

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kurban Bayramı'nda 800 aileye umut oldular

Bilecik Müftülüğü, Kurban Bayramı'nda 800 aileye umut oldu.

Bilecik Müftülüğü, Kurban Bayramı'nda 800 aileye umut oldu.

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte 28 yıldır vekalet yoluyla kurban organizasyonu gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl da yurt içi ve yurt dışında toplamda 78 ülkede Türk milletinin emaneti 589 bin 136 hisse kurbanı keserek 24 milyon 449 bin 144 kişiye kurban eti ulaştırdı. Bu çerçevede Bilecik Müftülüğü bu sene de vekaletle kurban kesimi organizasyonuna ev sahipliği yaptı. 43 adet büyükbaş, 301 hisse vekaletle kurban kesimi gerçekleştirerek il merkezinde, ilçelerde ve köylerde bulunan ihtiyaç sahibi 800 aileye kurban etlerini ulaştırdı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Bilecik Müftülüğü Kurban Bayramı Kurban Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title