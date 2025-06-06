Kurban Bayramı Coşkusu Kilis'te Yaşandı

Kurban Bayramı Coşkusu Kilis'te Yaşandı
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Kilis'te Kurban Bayramı, sabahın erken saatlerinde yapılan bayram namazı ile coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar camilerde bir araya gelerek dualar etti ve bayramlaşarak birlik ve beraberlik temennisinde bulundu.

Kurban Bayramı coşkusu Kilis'te sabahın erken saatlerinde camilerde başladı. Hacı Nurettin Acembaba Camii olmak üzere kentteki birçok camiye gelen vatandaşlar, bayram namazını huşu içinde kıldı.

Tekbirlerin getirildiği, duaların okunduğu camilerde manevi atmosfer doruğa ulaştı. Namazın ardından bayramlaşan vatandaşlar, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geçmesini temenni etti. Kurban Bayramı'nın sevinç ve bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, bayram ruhunu birlikte yaşamanın huzurunu hissettiklerini ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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