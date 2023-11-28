Kuran kursu öğreticileri Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi

Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen program çerçevesinde Adnan Menderes Gençlik Merkezi'nde Kur'an Kursu öğreticileri bir araya geldi.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, "Bu ulvi ve mukaddes görevi ifa eden, yarınlara güzellikler katan, nesilleri geleceğe hazırlayan, bilgi ve hikmetle bir medeniyet inşa eden öğretmenlerimiz ve Kur'an kursu öğreticilerimiz bizler için çok kıymetliler. Bu mukaddes görevi ifa ederken şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yorulmaz, Kur'an kursu öğreticilerine ve manevi danışmanlara çalışmalarında başarılar diledi. Programa Efeler ilçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, gençlik merkezleri ve KYK yurtlarında görevli manevi danışmanlar ile Kur'an kursu öğreticileri katıldı. - AYDIN