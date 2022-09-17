Kuran kursu ile cami yapım protokolü imzalandı Yerel Haberler Kilis'te, Vali Recep Soytürk, Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, İl Müftü Vekili Cengiz Çolak hayırsever iş insanı emekli öğretmen Mahmut Kudeyt tarafından 6 Yaş Kuran Kursu ve Cami yapım protokolü imzalandı. Kilis'te, Vali Recep Soytürk, Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, İl Müftü Vekili Cengiz Çolak hayırsever iş insanı emekli öğretmen Mahmut Kudeyt tarafından 6 Yaş Kuran Kursu ve Cami yapım protokolü imzalandı. Kilis kent merkezinde inşa edilecek olan 4-6 Yaş Kuran Kursu ve Cami protokolü Vali Recep Soytürk, Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, İl Müftü Vekili Cengiz Çolak ve hayırsever iş insanı emekli öğretmen Mahmut Kudeyt arasında imzalandı. - KİLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kuran-ı Kerim Recep Soytürk Kilis Cami Yerel Haberler

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