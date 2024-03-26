Kur'an kursu öğreticileri ve öğrencileri için iftar programı düzenlendi
Kur'an kursu öğreticilerinin organizasyonu ile Kur'an kursu öğrencileri ve üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı organize edildi.
Programlar çerçevesinde, Esentepe Mahalle Odasında Kur'an Kursu Öğreticisi Meryem Akbaş, Karasal Camii Mahalle Odasında Mürüvvet Kıraç, İman Evleri İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursunda Vildan Demir, üniversite öğrencileri ve Kur'an kursu öğrencilerini iftar sofrasında bir araya getirdi.
Danişment Kız Kur'an Kursunda düzenlenen iftar programından sonra Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın öğrencilere merhum Ayşe Hümeyra Ökten'in hayatından kesitler anlattı.
Birbirileriyle kaynaşan öğrenciler, bol bol sohbet edip, keyifli vakit geçirdiler. - BAYBURT