Kur'an Kursu Öğrencilerinin Yılsonu Gösterisi Duygu Doldurdu

Bozdoğan İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Birgili 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, yılsonu dolayısıyla hazırladıkları gösterilerle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Yeni Mahalle Birgili Camii'nde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Müftü Vekili Abdullah Akyel, 4-6 yaş Kur'an kurslarının çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Akyel, "Çocuklarımızın bu yaşta kazandıkları ahlak ve erdem gibi değerleri, hayatları boyunca sürdüreceklerine inanıyoruz" dedi.

Program, öğrencilerin şiir, ilahi, dua ve rond gösterileriyle devam etti. Miniklerin sergilediği performans, izleyicilerden büyük beğeni topladı. - AYDIN