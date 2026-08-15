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Bolvadin'de 2 bin öğrenciden yetimlere kırtasiye desteği

Bolvadin'de 2 bin öğrenciden yetimlere kırtasiye desteği
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan yaklaşık 2 bin öğrenci, haftalarca biriktirdikleri harçlıklarını ihtiyaç sahibi yetim çocukların kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere bağışladı. 'Yetim Kardeşlerime Selam Gönderiyorum' projesi kapsamında toplanan yardımlar, dayanışma ve paylaşma duygularını küçük yaşlarda aşılamayı amaçladı. Projeye aileler ve eğitimciler de destek verdi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin'de yaz Kur'an kurslarına katılan yaklaşık 2 bin öğrenci, haftalar boyunca biriktirdikleri harçlıklarını ihtiyaç sahibi yetim çocukların kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması için bağışladı.

Bolvadin İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Bolvadin Kadın Kolları tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen "Yetim Kardeşlerime Selam Gönderiyorum" projesi çerçevesinde, ilçe genelindeki cami ve Kur'an kurslarında eğitim gören yaklaşık 2 bin öğrenci iyilik için bir araya geldi. Yaklaşık 5 hafta süren proje boyunca öğrenciler, kendi harçlıklarından artırarak kumbaralarında biriktirdikleri paraları gönüllü olarak bağışladı. Toplanan yardımların, ihtiyaç sahibi yetim çocukların kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı bildirildi.

"Paylaştıkça çoğalan iyilik"

Proje ile çocukların paylaşma, yardımlaşma, merhamet ve kardeşlik duygularını yalnızca derslerde öğrenmeleri değil, bu değerleri yaşayarak benimsemeleri hedeflendi.

Çalışmaya öğrencilerin yanı sıra aileler ve eğitimciler de destek verirken, yaklaşık 2 bin öğrencinin katkı sunduğu proje Bolvadin'de dayanışma kültürünün küçük yaşlardan itibaren çocuklara kazandırılması açısından anlamlı bir örnek oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü ve Kur'an kursu hocası Fatma Zehra Arıcı, projenin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirildiğini belirterek, "Peygamber Efendimiz, 'Ben ve yetimi muhafaza eden kimse cennette yan yana bulunacağız' buyurmuştur. Biz de bu müjdeyi çocuklarımızın gönüllerinde taşıyabilmek amacıyla Bolvadin İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak her yıl geleneksel şekilde yürüttüğümüz 'Yetim Kardeşlerime Selam Gönderiyorum' projemizi bu yıl da yaz Kur'an kursu öğrencilerimizle gerçekleştirdik. Yaz Kur'an kurslarımız boyunca ilçemizde eğitim gören öğrencilerimiz, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi yetim çocuklarımıza kırtasiye desteği sağladılar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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