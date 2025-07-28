Kur'an Kursu Öğrencileri Hüsrev Paşa Camii'ni Ziyaret Etti

Kur'an Kursu Öğrencileri Hüsrev Paşa Camii'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'daki yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler, Mimar Sinan'ın inşa ettiği tarihi Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi'ni ziyaret ederek manevi atmosferi deneyimledi. Camii imam hatibi, yapının tarihi ve mimari önemini vurguladı.

Van'da yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler, inanç turizmi açısından önemli yapılardan biri olan ve Mimar Sinan'ın bölgede inşa ettiği tek eser olma özelliğini taşıyan Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi'ni ziyaret ederek caminin manevi atmosferini teneffüs ediyor.

Eski Van şehrinde yer alan ve 1567 yılında yaptırılan Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden biri olan cami, yaz aylarında ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Van İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen yaz Kur'an kursları kapsamında öğrenciler, hem dini eğitim alıyor hem de tarihi ve kültürel değerleri yerinde görme fırsatı buluyor.

Bu kapsamda düzenlenen gezilerle öğrenciler, Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden biri olan Hüsrev Paşa Camii'nin tarihi ve mimari özellikleri hakkında bilgilendiriliyor. Camii imam hatibi Ahmet Hüsrev Koyuncu tarafından yapılan rehberlik eşliğinde külliyeyi gezen öğrenciler, manevi atmosferi hissederek önemli bir tecrübe yaşıyor.

Konuya ilişkin konuşan Camii imam hatibi Ahmet Hüsrev Koyuncu, yapının hem mimari hem de manevi açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Camiyi "Van'ın kalbi" olarak nitelendiren Koyuncu, "Camimiz 1567 tarihinde, dönemin ünlü mimarı Mimar Sinan tarafından inşa edilen bir cami ve külliyedir. Şehrimizin en fazla ziyaret edilen tarihi yapılarından biri konumundadır. Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar, gençlik merkezlerinden gelen gençler ve üniversite öğrencileri burayı düzenli olarak ziyaret ediyor. Aynı zamanda bu mekanda sabah ve öğleden sonra öğrencilerimize ders veriyoruz. Cami, hem tarihi hem de takva üzerine kurulmuş bir yapı olması nedeniyle özel bir yere sahiptir" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
3 gündür yanan Bursa'da sabotaj şüphesi! Belediye başkanından dikkat çeken sözler

Bursa'da sabotaj şüphesi! Belediye başkanından dikkat çeken sözler
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
Helal olsun sana! Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış

İki görüntü de yangın bölgesinde çekildi
Ünlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı

Ünlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında sivillerin üzerine ateş açıldı

Ailesine ekmek götürmek isterken canından oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.