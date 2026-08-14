Kur'an Kursu Öğrencilerine 'Teknoloji Tehlikeye Dönüşmeden' Semineri

Afyonkarahisar İl Müftülüğü bünyesinde yaz dönemi Kur'an-ı Kerim Kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede vaizler ve din hizmetleri uzmanları tarafından öğrencilere "Teknoloji Tehlikeye Dönüşmeden" başlıklı seminerler düzenlenmeye devam ediyor. Seminerlerde; teknolojinin bilinçli ve güvenli kullanımı, ekran bağımlılığının olumsuz etkileri ve dijital dünyada karşılaşılabilecek riskler hakkında öğrencilere bilgiler verildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, teknolojinin hayatı kolaylaştıran bir araç olarak kullanılması, bağımlılığa dönüşmemesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve dijital dünyada güvenli davranış biçimleri ele alındı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla çocukların teknoloji kullanımında farkındalıklarının artırılması ve sağlıklı dijital alışkanlıklar kazanmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı