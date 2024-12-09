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Kur'an-ı Kerim dersini seçen ortaokul öğrencilerine hediye

Kur'an-ı Kerim dersini seçen ortaokul öğrencilerine hediye
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Bilecik'te Kur'an-ı Kerim dersini seçen ortaokul öğrencileri, hediyelerini İl Müftüsü Ahmet Dilek'in elinden aldı.

Bilecik'te Kur'an-ı Kerim dersini seçen ortaokul öğrencileri, hediyelerini İl Müftüsü Ahmet Dilek'in elinden aldı.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi tarafından başlatılan "Dersimi Seçiyorum Kur'an'ımı Alıyorum" projesi kapsamında Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu'nu ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim dersini seçen ortaokul öğrencileri hediyelerini İl Müftüsü Ahmet Dilek'in elinden aldı.

Konu hakkında açıklama yapan İl Müftüsü Dilek, "Kur'an-ı Kerimi okuyup anlayıp ve dersinizde öğrendiklerinizi hayatınıza aktardığınızda; sadece kendiniz için değil, çevreniz için de örnek birer birey olacaksınız. Sizleri tebrik ediyor ve derslerinizde başarılar diliyorum" dedi.

Öte yandan İl Müftüsü Dilek, Kur'an-ı Kerim dersini seçen ortaokul öğrencileri Kur'an-ı Kerim hediye etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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