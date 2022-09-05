KÜN İnanç Turizmi Kongresi'ne ev sahipliği yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve Kapadokya Üniversitesi (KÜN), Atılım Üniversitesi, Massachusetts Amherst Üniversitesi (ABD) ve Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) iş birliğiyle 25-28 Ağustos tarihlerinde düzenlenen, "Antik Dönemden Günümüze Anadolu'da İnanç...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve Kapadokya Üniversitesi (KÜN), Atılım Üniversitesi, Massachusetts Amherst Üniversitesi (ABD) ve Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) iş birliğiyle 25-28 Ağustos tarihlerinde düzenlenen, "Antik Dönemden Günümüze Anadolu'da İnanç Turizmi Kongresi"nin Kapadokya bölümü Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

Kendi alanlarında dünya çapında tanınmış konuşmacılar gerek Ankara'daki açılış oturumuna, gerekse Mustafapaşa'daki oturumlara katılarak, yaptıkları sunumlar ile inanç turizmi konusunda önemli bilgileri kongre katılımcılarıyla paylaştılar. Yurt içi ve yurt dışından yüze yakın bildirinin sunulduğu kongrede, eş zamanlı olarak bir çalıştay da düzenlendi. Yerli ve yabancı uzmanların katıldığı çalıştayda yapılan beyin fırtınası sonucunda "İnanç Turizmi Yol Haritası" isimli sonuç raporu hazırlandı.

Alanında ilk kez düzenlenen kongrenin yoğun ilgi ve talep görmesi üzerine, önümüzdeki yıllarda ülkemizin farklı bölgelerinde de yapılması kararı alındı. - NEVŞEHİR