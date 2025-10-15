KÜN'de 2025-2026 akademik yılı açılış dersinde Gazze ele alındı

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) 2025-2026 eğitim öğretim yılında Gazze'nin ele alındığı açılış dersi Fabrika Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Açılış programı, KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ın öğrencilere ve öğretim elemanlarına hitabıyla başladı. Ardından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden Doç. Dr. Halid Üveysi 'Filistin, Gazze ve İnsanlık' başlıklı açılış dersini verdi.

Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının büyük ilgi gösterdiği açılış dersine KÜN Mütevelli Heyeti Başkanı Funda F. Aktan ve Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun da katılarak açılış heyecanını paylaştı.

Açılış dersinde konuşan KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, KÜN'ün kurulduğu 2005 yılından bu yana akıl, ahlak, adalet ve adap ilkeleri doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Kapadokya Üniversitesinin sadece diploma veren bir kurum değil; zihinsel, kültürel ve sosyal dönüşümün merkezinde yer alan bir eğitim ortamı olduğunu vurguladı. Karasar; "Üniversitemiz; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet olmak üzere üç temel sacayağı üzerinde yükseliyor. Akademisyenlerimizin görevi artık yalnızca bilgiyi aktarmak değil; öğrencilerimize rehberlik etmek, vizyon kazandırmak ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine öncülük etmektir" ifadelerini kullandı.

KÜN kurucusu Alev Alatlı'nın mirasına da atıfta bulunarak Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Karasar; "Alev Alatlı Hocamız, hasta yatağında dahi her gün Gazze'den haber almayı ihmal etmedi. Bugün bir soykırım varsa, bu Gazze'de bütün dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Bizler hiçbir zaman buna sessiz kalmadık, kalmayacağız" dedi.

Doç. Dr. Halid Üveysi: "İnsanlığı kaybetmişiz gibi hissediyorum"

Açılış dersinde "Filistin, Gazze ve İnsanlık" başlıklı sunumunu gerçekleştiren Doç. Dr. Halid Üveysi, konuşmasında İslam coğrafyasında 20. yüzyıl boyunca yaşanan dönüşümlere değindi. Filistin'de yaşanan trajediyi anlatarak dünyadaki sessizliğe dikkat çeken Üveysi; "Yeni bir akademik yıla başlıyoruz ancak Gazze'de öğrenciler iki yıldır bomba altında ders görüyor. On binlerce öğrenci ve öğretim üyesi şehit oldu. Dünyadan bu kadar sessizlik ve acizlik beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.

Üveysi, adaletin insanlık için vazgeçilmez bir değer olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: "İnsanlığı kaybetmişiz gibi hissediyorum. En son Filistin'e gittiğimde ümmetten bir fert olarak utandım. Gazze'yi yalnız bıraktık. Kapadokya Üniversitesinin adalet, insan haysiyeti ve vicdan temelli yaklaşımını büyük bir takdirle karşılıyorum" dedi. - NEVŞEHİR