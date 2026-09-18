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Kumru traktörüne yuva yapan çiftçi tarla işlerini erteledi

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Kumru traktörüne yuva yapan çiftçi tarla işlerini erteledi
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Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Torbacık köyünde çiftçilik yapan Osman Ece, traktörünün üzerine yuva yapan kumru için tarla işlerini erteledi.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Torbacık köyünde çiftçilik yapan Osman Ece, traktörünün üzerine yuva yapan kumru için tarla işlerini erteledi.

Tarlaya gitmek için traktörünün yanına giden Osman Ece, traktörün üzerine bir kumrunun yuva kurduğunu ve yuvada iki yumurta olduğunu fark etti. Yuvaya zarar gelmemesi için tarla işlerine ara veren Ece, yavrular dünyaya gelip kanatlanana kadar yaklaşık 45 gün traktörünü kullanmayacağını söyledi. Yuvaya zarar vermemek için traktörünü kullanmama kararı alan Ece, "Bir kumru traktörümüzün üzerine yuva yaptı. Yaklaşık 45 gün onu bekleyeceğiz. Yavruları uçana kadar bekleyeceğim, şu an yumurta dönemindeler. Bu yüzden traktörümü çalıştıramayacağım. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Şu an onları bekleyeceğim uçana kadar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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