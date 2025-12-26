Kumluca'da lise öğrencileri 10 yıldır yardımlaşma duygusunu canlı tutuyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelere elbise yardımı yaparak 10 yıldır yardımlaşma ve dayanışma örneği sergiliyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Değerler Kulübü, öğrencilerde yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını geliştirmek amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik elbise yardımı faaliyetini sürdürüyor. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ramazan Gökkaya koordinasyonunda yürütülen proje, yaklaşık 10 yıldır aralıksız devam ediyor.

Öğrenciler hem yardımlaşıyor hem hayatı öğreniyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ramazan Gökkaya, proje kapsamında kulüp öğrencileriyle birlikte okulda kullanılmış ancak iyi durumda olan kıyafetlerin toplandığını belirterek, "Topladığımız elbise, ayakkabı, mont, kaban, kazak ve çocuk kıyafetlerini öğrencilerimiz kadın, erkek ve çocuk olarak ayrıştırıyor. Bu çalışmayla öğrencilerimize yardımlaşma ve dayanışma bilinci kazandırmayı, birlikte iş yapma ve organize olma becerilerini geliştirmeyi, aynı zamanda kendi maddi durumlarının farkına varmalarını amaçlıyoruz" dedi. Bu yılki yardım dağıtımının Eskicami Mahallesi'nde gerçekleştirildiğini ifade eden Gökkaya, desteklerinden dolayı mahalle muhtarı İbrahim Songur'a ve projeye her zaman katkı sunan okul müdürü Ayhan Durukan'a teşekkür etti. - ANTALYA