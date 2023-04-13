Kumluca Kaymakamı Erdemir: 'Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz'

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinden döndüğünü, sel afetinden etkilenen Kumluca'da çalışmalara kaldığı yerden devam edeceklerini söyledi.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve basın mensupları ile uygulama otelinde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Kumluca İlçe Müftüsü Süleyman Çoban'ın okuduğu ezan ile başlayan iftar yemeği, yine Müftü Süleyman Çoban'ın sofra duası ile son buldu.

Yemeğin ardından konuşma yapan Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, ilçedeki görevinin ilk 7-8 ayında Kumluca halkı ile kaynaşmaya başladıklarını, ancak ilçede 50-60 yıldan beri görülmemiş beklenmedik sel afeti yaşadıklarını belirtti. Kaymakam Tekin Erdemir, "Sıcakkanlı Kumluca halkı ile tam kaynaşmaya başladığımız bir dönemde sel afeti yaşadık. Sel afetinin izlerini silmeye başladık. Dere yataklarının ıslahı ile çalışmalarımıza başlamıştık. Bu arada ülke olarak büyük yıkımlara neden olan bir deprem yaşadık. Yaklaşık 2 aydan beri deprem bölgesindeydim. Deprem bölgesinde Kumluca halkının büyük desteği aldım. Allah kabul etsin yardımlarınızı gönderdiniz. Biz de depremzedelerimize dağıttık. Ülkemizin değişik il ve ilçelerinde olduğu gibi Kumlucalı STK'ların katkıları ile konteynerler gönderildi. Onları deprem bölgesinde konteyner kent haline getirdik. Deprem bölgesinde yıkımlardan son derece olumsuz bir şekilde etkilenmişken beni orada da yardımlarınız ve ziyaretlerinizle yalnız bırakmadınız, çok teşekkür ediyorum. Şimdi ilçemize döndük. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Selin izlerini silmeye devam ederken, bir taraftan da bir daha sel afeti yaşanmaması için gerekli tedbirleri almayı sürdüreceğiz" dedi. - ANTALYA