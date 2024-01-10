Kumluca Expo Sağlıklı Gıdanın Başkenti Kumluca Domates İhtisas Fuarı Başlıyor

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun öncülüğünde düzenlenen ve Türkiye'de bir ilk olan ' Kumluca Expo Sağlıklı Gıdanın Başkenti Kumluca Domates İhtisas Fuarı' etkinlikleri, 12 Ocak'ta başlıyor. 3 gün sürecek fuar, zengin içeriğe sahip programlara ev sahipliği yapacak.

Tarım alanında önde gelen sektör paydaşlarının katılımıyla, Kumluca'da yetişen domatesin üretimden başlayıp sofralara gelişine kadar içinden geçtiği büyük emek gerektiren süreci gözler önüne seren fuar, 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

12 Ocak Cuma günü 11.00'de Kumluca Toptancı Hali'nde, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu öncülüğünde ve protokol eşliğinde Kumluca Expo Sağlıklı Gıdanın Başkenti Kumluca Domates İhtisas Fuarı'nın açılışı gerçekleştirilecek.

13 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de 'Tarım Okullarının Bölgemiz İçin Önemi' paneli, 13.00'te "Domates Hakkında Her Şey Burada" sloganıyla 'Emine Beder'le Domates Temalı Yemek Yarışması' düzenlenecek.

14 Ocak Pazar günü saat 13.00'te Başkan Köleoğlu'nun, fuar kapsamında açılan stantların ziyaretini gerçekleştirmesinden sonra plaket takdimi yapılacak. Saat 15.00'te ise Kumluca Ziraat Odası'ndan Çiftçi Kayıt Belgelerini alan çiftçilere, Ücretsiz Organik Gübre dağıtımı yapılacak.