Kumluca'da Yörük Türkmen Şenliği Rüzgarı

KUMLUCA, ANTALYA (ANKA) - 23. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor. Yörük Ateşi yakılarak başlanan festival, Yörük Türkmen gelenek ve göreneklerine göre gerçekleştirilen kına gecesine ev sahipliği yaptı.

Kumluca'da festival coşkusu sürüyor. Her gece renkli etkinliklere sahne olan festivalde bu kez Kumluca Gençlik Merkezi Orkestrası eşliğinde Mehmet Arıcan-Duygu Gülez çiftinin kına gecesi yapıldı.

Yörük çadırlarında gerçekleştirilen kına gecesinde Sultan Torun Bacı türküler söyledi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve eşi Nurgül Köleoğlu, sanatçı Sultan Torun Bacı'ya çiçek takdim etti.

Başkan Köleoğlu, Yörük Türkmen kültürünü yansıtan çadırları da ziyaret etti. Kıl çadırlarda yayık ayranı, pişi, keşkek, aşure, arabaşı, bey dağlarından getirilen karla yapılan karlama gibi geleneksel yemek ikramları yapıldı.

Geleneksel bakır kalaylama işlemlerini de izleyen Başkan Köleoğlu, çadır sakinleriyle bol bol sohbet etti. Ziyaret edilen çadırlarda sazlar çalındı, türküler söylendi, oyunlar oynandı.

Festival kapsamında 14 Mayıs Cumartesi saat 14.00'te 41 mahallenin katılımıyla temsili Yörük Göçü etkinliği gerçekleştirilecek.