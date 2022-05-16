Kumluca'da kadınlara özel 'domates yeme' yarışması, renkli görüntülere sahne oldu - Haberler

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Kumluca'da kadınlara özel 'domates yeme' yarışması, renkli görüntülere sahne oldu

İhlas Haber Ajansı - Ramazan Sarıkayalı - Yerel
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Kumluca'da kadınlara özel 'domates yeme' yarışması, renkli görüntülere sahne oldu Antalya'nın Kumluca ilçesinde gerçekleştirilen 23. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri çerçevesinde 'kadınlara özel' eğlence programı düzenlendi.

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Kumluca'da kadınlara özel 'domates yeme' yarışması, renkli görüntülere sahne oldu

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde gerçekleştirilen 23. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri çerçevesinde 'kadınlara özel' eğlence programı düzenlendi.

Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde kadınlara özel etkinlikler yapıldı. Karatepe stadında yapılan etkinlikte kadınlar arası domates kasası taşıma, yoğurt içinde domates bulma ve domates yeme yarışmaları düzenlendi.

Yarışmalarda kadınların performansları izleyenlerden büyük alkış toplarken, kadınlar rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için büyük çaba sarf etti. Kadınlar arası domates kasası taşıma yarışmasında üç dakikada sekiz kasa taşıyan Zeynep Geyikçi, yoğurt içinde domates bulma yarışmasında Duygu Sagun ve domates yeme yarışmasında ise üç dakikada 1 kilo 515 gram domates yiyen Dudu Yılmaz birinci oldu. Etkinlik sonunda kadınlar, Grup Bergüzar konseriyle gönüllerince eğlendi.

İhlas Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Yerel

tarım ve seracılık festivali, Antalya, Kumluca, Domates, Yerel, Haberler

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