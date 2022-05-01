Kumluca Belediyesi'nde Bayramlaşma

KUMLUCA, ANTALYA (ANKA) -

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, eşi Nurgül Köleoğlu, Başkan yardımcıları Osman Duran, Ahmet Alagöz, Ünal Abacıoğlu ve birim müdürleriyle birlikte, Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde belediye personelleriyle bayramlaştı.

Ramazan Bayramı öncesi personelleriyle bayramlaşan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu kolonya, bayram çikolatası ve içinde bayram ikramiyesi olan Kumluca Kart hediye etti.

Bayramlaşma töreninde personellerin Kumluca Kart'ına yatırılacak ikramiyeleri anlatan Başkan Köleoğlu 23. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali'nden sonra ikramiye müjdesi verdi. Pandemi sonrası ilk kez iç içe bayramlaşabildiklerine de dikkat çeken Köleoğlu Büyük Aile olmanın ne kadar önemli olduğunu vurguladı, belediye personellerinin ve ailelerinin bayramını kutladı.

"KUMLUCA'DAKİ BÜTÜN EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZİ BELEDİYEMİZDEKİ BİR AİLE BÜTÜNÜ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Bugün çok mutluyuz burada geleneksel olarak Kumluca Belediyemizin bayramlaşma törenindeyiz. Burada biz büyük ailemiz diyoruz, aileye önem veriyoruz. Buradaki ve Kumluca'daki bütün emekçi kardeşlerimizi belediyemizdeki bir aile bütünü olarak görüyoruz. Onlarla biz gece gündüz Kumluca'daki bütün ihtiyaç noktalarının hepsinde. Biz bayram seyran demeden, gece gündüz, hafta sonu demeden onlarla çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle bir bayram arifesinde de bir arada birbirimize küçük hediyelerle bir bayramlaşma töreni yapıyoruz.

"ONLARIN YÜZÜNÜN GÜLÜMSEMESİ BİZLERİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Yapmış olduğumuz bir bayramlaşma töreni için çok mutluyuz. Onların yüzünün gülümsemesi bizleri çok mutlu ediyor. Ben buradan tekrar bütün Kumlucalı Kıymetli Büyük Ailemizin de Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bütün çalışma arkadaşlarımın, ailelerinin ve kendilerinin de biraz önce bayramlarını kutladık, mutlu bir Kumluca hayalimiz için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.