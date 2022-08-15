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Kumburgaz'da tekne su alarak battı

Kumburgaz'da tekne su alarak battı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir tekne su alarak battı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bir tekne su alarak battı. Vatandaşlar tekneye halat bağlayarak tamir edilmesi için karaya çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Kentin bir çok noktası yoğun yağış nedeniyle su bastı. Kumburgaz'da sahilde bulunan bir tekne ise olumsuz hava şartlarından dolayı su alarak battı. Tekneye halat bağlayan vatandaşlar denizden karaya çekerek çıkartı. Bir vatandaş da, teknenin olumsuz hava konuşları nedeniyle su alarak battığını ve tamir edileceğini söyledi. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kumburgaz İstanbul su Yerel Haberler

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