Kulu'da Türk Polis Teşkilatının 177'inci Kuruluş Yıldönümü kutlandı - Haberler

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Kulu'da Türk Polis Teşkilatının 177'inci Kuruluş Yıldönümü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kulu'da Türk Polis Teşkilatının 177'inci Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177'inci Kuruluş Yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177'inci Kuruluş Yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 177'inci Kuruluş Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Atatürk Anıtı'nda program düzenledi. İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törene, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Garnizon Komutanı Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum, kuruluş amir ve müdürleri ile polis teşkilatı mensupları katıldı. Kutlamalar çerçevesinde emniyet teşkilatı mensupları, ziyaret ettikleri şehit ailelerine Polis Haftası münasebetiyle çeşitli hediyeler verdi. Öte yandan, Merkez Camisi'nde öğle namazı öncesinde şehitler için Mevlit okutuldu. - KONYA

Kulu'da Türk Polis Teşkilatının 177'inci Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Kulu'da Türk Polis Teşkilatının 177'inci Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Kulu'da Türk Polis Teşkilatının 177'inci Kuruluş Yıldönümü kutlandı

Kulu'da Türk Polis Teşkilatının 177'inci Kuruluş Yıldönümü kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Konya, Polis, Türk, Yerel, Haberler

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