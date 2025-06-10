Kulu'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Kulu'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir çiftlikte çıkan samanlık yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, kurumuş otların tutuşması sonucu meydana geldi.

Samanlık yangını itfaiye tarafından söndürüldü

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Yeni Mahalle Yaşardoğu Caddesi 138530 Sokak'ta bulunan bir çiftlikte çıktı. Edinilen bilgiye göre, H.A.'ya ait içerisi saman balyaları ile dolu olan ve büyükbaş hayvan bağlı olan samanlıkta kurumuş otların tutuşması sonucu yangın başladı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında maddi zarar meydana geldi.

(ÖMK-ARD-FM-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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