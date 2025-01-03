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Kulu'da Regaib Kandili Coşkusu

Kulu'da Regaib Kandili Coşkusu
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Regaib Kandili dolayısıyla Kulu'daki camiler dolup taştı. İmamlar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla Kutlama gerçekleştirildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde Regaib Kandili'nde vatandaşlar camileri doldurdu.

Regaib Kandili dolayısıyla Kulu'da başta Merkez Camisi olmak üzere diğer mahallelerdeki camiler cemaatle dolup taştı. Camilerde imamlar ve din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve vaaz sonrası yapılan dualarla eller semaya açılıp dua edildi. Ardından yatsı namazının kılınmasıyla program sona erdi.

Cami girişinde başta kandil simidi ikramı olmak üzere şekerlemelerin de ikramı yapıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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