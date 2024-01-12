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Kulu'da Regaib Kandili coşkusu

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Konya'nın Kulu ilçesinde Regaib Kandilinde vatandaşlar camilere akın etti. Kulu Merkez Camisinde yapılan programda Kur'an'ı Kerim okundu ve dua edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde Regaib Kandilinde, vatandaşlar camileri doldurdu.

Kulu'da 3 ayların başlangıcı Receb ayının ilk Cuma gecesi olan Regaib Kandilinde vatandaşlar camilere akın etti. Kulu Merkez Camisinde akşam namazını müteakip din görevlileri tarafından Kur'an'ı Kerim, ilahiler ve hatimler okundu. Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız, özellikle gençlere İslam dininin iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Yıldız, Regaib Kandili ve üç aylarının önemini de anlattı. Vaaz sonrasında eller semaya açılarak dua edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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