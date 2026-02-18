Haberler

Kulu'da ilk teravih namazında camiler doldu

Kulu'da ilk teravih namazında camiler doldu
Güncelleme:
Konya'nın Kulu ilçesinde Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk hatimle teravih namazı Kırkahvesi Halime Hatun Kubbeli Camii'nde kılındı. Vatandaşlar camiye akın ederek saf tuttu ve Ramazan boyunca namaz öncesi vaaz programları ile mukabeleler yapılacak.

Konya'nın Kulu ilçesinde Ramazan ayının başlamasıyla birlikte hatimle teravih namazı kılınmaya başlandı.

İlçede ilk hatimle teravih namazı, Kırkahvesi Halime Hatun Kubbeli Camii'nde eda edildi. Çok sayıda vatandaş camiye akın ederek saf tuttu. Ramazan ayı boyunca tüm camilerde öğle ve yatsı namazı öncesinde vaizler tarafından vaaz programları gerçekleştirilecek. Ayrıca camilerde belirlenen saatlerde mukabele okunacak. Vatandaşlar, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve manevi huzur ortamında geçmesi temennisinde bulundu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
