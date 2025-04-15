Kulu'da Mevsimlik Tarım İşçileri için İstişare Toplantısı Düzenlendi

Konya'nın Kulu ilçesinde çalışmaya gelecek olan mevsimlik tarım işçileriyle ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat başkanlığındaki toplantı, protokol üyelerinin katılımıyla Kaymakamlık'ta gerçekleştirildi. Toplantıda, yaz mevsiminde ilçe genelinde tarım alanlarında hizmet verecek olan mevsimlik tarım işçilerinin barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal faaliyetler ile ilgili temel zaruri ihtiyaçlarının karşılanması, yaşam şartlarının iyileştirilmesi, gözetilmesi hususları istişare edildi. İlgili kurumların üzerlerine düşen görevlerde gerekli hassasiyeti göstererek koordineli şekilde meydana gelebilecek sorunların çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulandı. - KONYA