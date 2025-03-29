Kulu'da Hatimle Teravih Namazı Kılındı

Konya'nın Kulu ilçesinde hatimli olarak son teravih namazı da kılınarak hatim duası yapıldı.

Kulu'da 13 yıldan bu yana Ramazan ayı süresince hatimli teravih namazı kılınıyor. Halime Hatun Kubbeli Camisinde onüçüncüsü kılınan hatimli teravih namazının 29. günü olan son teravih namazı sonrası hatim duası yapıldı. Ramazan ayı boyunca imam hatipler tarafından değişimli olarak kıldırılan teravih namazından sonra cami cemaati gelecek Ramazan aylarında da eksiksiz olarak hatimle teravih namazı kılma temennisinde bulundu. - KONYA