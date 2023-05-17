Kulu'da Hac Hazırlık Kursu düzenlendi

Konya'nın Kulu ilçesinde hacı adaylarına Hac Hazırlık Kursu düzenlendi.

Kulu ilçe genelinde hac kuraları sonucunda belirlenen 80 hacı adayına yönelik düzenlenen kurs, Kulu Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Hac Hazırlık Kursuna Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız ve vaizler ile hacı adayları katıldı. Kursta Müftü Yıldız ve vaizler tarafından hac ibadeti, ziyaretler, sağlık konularında dikkat edilmesi gerekenler ve diğer yapılması gerekenler anlatıldı. - KONYA