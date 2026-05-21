Yurda dönen tarihi eserler Muğla Müzesi'nde görücüye çıktı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan 'Kültürel Eserlerin İadesi' sergisi, Muğla Müzesi'nde ziyaretçilere açıldı.

Sergide, başta Milas'tan kaçırıldıktan sonra 2018 yılında Türkiye'ye iade edilen Uzunyuva Tacı başta olmak üzere yurda geri kazandırılan 11 tarihi eser yer aldı. 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Doç. Dr. Hülya Bulut, kaçak yollarla yurt dışına çıkarılan kültürel mirasın, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sayesinde uzun uğraşlar sonucunda yeniden ait olduğu topraklara kazandırıldığını söyledi. Bulut, serginin hem kültürel mirasın korunmasına dikkat çekmek, hem de üniversite öğrencilerinin çalışmalarını Muğla halkıyla buluşturmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti. - MUĞLA

