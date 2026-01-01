Haberler

Kule vinçten tuvale: Kırşehir'de operatörün sanat yolculuğu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de kule vinç operatörü olan Fırat Demir, boş zamanlarında yaptığı sanatsal çalışmalarla dikkat çekiyor. Duvar resimleri, grafiti ve yağlı boya gibi birçok alanda yeteneğini sergileyen Demir, doğuştan gelen yeteneğiyle izleyicileri etkilemeye devam ediyor.

Kırşehir'de hükümet konağı yapımında kule vinç operatörü olarak çalışan Fırat Demir; işinin yanı sıra ortaya koyduğu sanatsal çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Profesyonel ressamları aratmayan Demir, karakalemden duvar resimlerine kadar birçok alanda yeteneğini sergiliyor.

Kırşehir'de kule vinç operatörlüğü yapan Fırat Demir; boş zamanlarında duvar resmi, grafiti, yağlı boya, karakalem ve dövme sanatıyla ilgileniyor. Herhangi bir sanat eğitimi almadığını belirten Demir, yeteneğinin doğuştan geldiğini söyledi. Demir yaptığı açıklamada; "Duvar resmi, grafiti, yağlı boya, karakalem ve dövme sanatçılığı yapıyorum. Hiçbir eğitim ya da kurs almadım. Lise 2'nci sınıfta okulu bıraktım. Yanlış yaparak doğruları öğrendim. Bir yukarıda bir aşağıda çalışıyorum. Vinç operatörlüğü zor bir iş ama iki mesleğimi de seviyorum" dedi. Çalıştığı iş yerinin duvarına doğa ve manzara resmi yaptıran İdris Tatar ise yapılan çalışmadan oldukça memnun kaldıklarını belirterek; "Kötü görüntüden dolayı duvara doğa resmi yaptırmak istedik. Kardeşimizin yaptığı resim bizi de şaşırttı. Ortaya çok güzel bir çalışma çıktı" ifadelerini kullandı.

Vinç operatörlüğü ile sanatı bir arada yürüten Fırat Demir'in çalışmaları, hem çalışma arkadaşları hem de vatandaşlardan takdir topluyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan bir kişi kurtarıldı, 22 ev boşaltıldı

2 mahalleye çığ düştü! 1 kişi kar altında kaldı, 22 ev boşaltıldı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi