Kule vinçten tuvale: Kırşehir'de operatörün sanat yolculuğu

Kırşehir'de hükümet konağı yapımında kule vinç operatörü olarak çalışan Fırat Demir; işinin yanı sıra ortaya koyduğu sanatsal çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Profesyonel ressamları aratmayan Demir, karakalemden duvar resimlerine kadar birçok alanda yeteneğini sergiliyor.

Kırşehir'de kule vinç operatörlüğü yapan Fırat Demir; boş zamanlarında duvar resmi, grafiti, yağlı boya, karakalem ve dövme sanatıyla ilgileniyor. Herhangi bir sanat eğitimi almadığını belirten Demir, yeteneğinin doğuştan geldiğini söyledi. Demir yaptığı açıklamada; "Duvar resmi, grafiti, yağlı boya, karakalem ve dövme sanatçılığı yapıyorum. Hiçbir eğitim ya da kurs almadım. Lise 2'nci sınıfta okulu bıraktım. Yanlış yaparak doğruları öğrendim. Bir yukarıda bir aşağıda çalışıyorum. Vinç operatörlüğü zor bir iş ama iki mesleğimi de seviyorum" dedi. Çalıştığı iş yerinin duvarına doğa ve manzara resmi yaptıran İdris Tatar ise yapılan çalışmadan oldukça memnun kaldıklarını belirterek; "Kötü görüntüden dolayı duvara doğa resmi yaptırmak istedik. Kardeşimizin yaptığı resim bizi de şaşırttı. Ortaya çok güzel bir çalışma çıktı" ifadelerini kullandı.

Vinç operatörlüğü ile sanatı bir arada yürüten Fırat Demir'in çalışmaları, hem çalışma arkadaşları hem de vatandaşlardan takdir topluyor. - KIRŞEHİR