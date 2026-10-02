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Kula Kaymakamı Altuntaş, Yaşlılar Günü'nde Emre Mahallesi'nde yaşlıları ziyaret etti

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Kula Kaymakamı Altuntaş, Yaşlılar Günü'nde Emre Mahallesi'nde yaşlıları ziyaret etti
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Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Emre Mahallesi'ndeki yaşlıları hanelerinde ziyaret etti. Yunus Emre ve Tapduk Emre türbelerinde dua eden Altuntaş, hane ziyaretlerinde büyüklerle sohbet edip hayır dualarını aldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Kaymakam Talha Altuntaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Emre Mahallesi'ndeki yaşlı vatandaşları hanelerinde ziyaret ederek hayır dualarını aldı.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ve beraberindeki heyet, anlamlı bir programa imza attı. Program çerçevesinde ilk olarak Emre Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre ve Tapduk Emre türbeleri ziyaret edildi. Türbelerde edilen duaların ardından Kaymakam Altuntaş, mahallede ikamet eden asırlık çınarların kapısını çaldı. Gerçekleştirilen hane ziyaretlerinde büyüklerle yakından ilgilenen ve onlarla uzun süre sohbet eden Kaymakam Altuntaş, vatandaşların hal ve hatırlarını sorarak talep ile ihtiyaçlarını dinledi. Yaşlıların toplumun hafızası ve temel direği olduğuna dikkat çeken Altuntaş, büyüklere sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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