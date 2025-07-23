Kula'da Motosiklet Kazalarına Dikkat: Ücretsiz Kask Dağıtımı Yapıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde artan motosiklet kazalarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde motosiklet sürücülerine ücretsiz kask dağıtıldı.

Etkinlik, Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı. Sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle temin edilen kasklar vatandaşlara hediye edilirken, emniyet güçleri tarafından güvenli sürüş kuralları hakkında bilgilendirme de yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, baret tipi kaskların yetersizliğine dikkat çekerek, "Sizlerin sağlığı için standartlara uygun, tam korumalı kaskları öneriyoruz. Bu kasklar olası kazalarda ciddi yaralanmaları önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca, yaşı küçük çocuklara kesinlikle motosiklet ya da elektrikli bisiklet kullandırmamalıyız. Kaldırımlarda kullanılan motosikletler konusunda da duyarlı olunmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ceza yazmak değil, canınızı korumak istiyoruz"

Programda konuşan Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, motosiklet kullanıcılarının güvenliği için standartlara uygun kask kullanımının hayati önem taşıdığını vurguladı. Altuntaş, "Baret tipi kaskların hiçbiri sizi kurtarmaz. Emniyet Müdürümüzle birlikte yaptığımız bu uygulamada, sizleri korumak amacıyla kask hediye etmek istedik. Sizden ricamız, lütfen kasksız motosiklet kullanmayın. Aynı şekilde, kaldırımdan motosiklet süren ya da kasksız dolaşanları da uyarmanızı istiyoruz. Devlet olarak ceza yazmak önceliğimiz değil ama sizin sağlığınızdan sorumluyuz. Başınıza bir şey gelmesin diye çaba gösteriyoruz" dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nden yapılan resmi açıklamada ise, ehliyetsiz, plakasız, egzozu açık ve kasksız motosiklet kullanımında artış yaşandığı ve bu durumun kazaları beraberinde getirdiği belirtilerek, özellikle kaldırımlarda ve yaya yollarında motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımının kesinlikle yasak olduğu vurgulandı. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı. Yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini ve benzer bilinçlendirme çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini bildirdi. - MANİSA