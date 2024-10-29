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Kuğulu Park'ta 5 Kuğu Yavrusu Dünya Gördü

Kuğulu Park'ta 5 Kuğu Yavrusu Dünya Gördü
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Ankara'nın simge noktalarından Kuğulu Park, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde dünyaya gelen 5 kuğu yavrusu ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, kuğu yavrularının görüntülerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Ankara'nın simge noktalarından Kuğulu Park'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde 5 adet kuğu yavrusu dünyaya geldi.

Ankara'nın simge yerlerinden olan Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 5 kuğu yavrusu, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Kuğu yavrularının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde dünyaya gelmesi ise vatandaşları heyecanlandırdı. 5 adet gri kuğu yavrusunu gören vatandaşlar, o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonu kamerasına kaydetti.

"Kuğular aşkı temsil ediyor"

Kuğulu Park'a gelen Efe Aras Kızılarslan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kuğular her alanda aşkı temsil ediyorlar. Yavruladığını duyduk buraya geldik. Mutlu oldum görünce. Zamanında bizim de çiftlik tarzında bir yerimiz vardı. Çok hoş oldu zaten Kuğulu Park'ın temsilcileri onlar. Çok mutlu oldum gördüğüme. Çok tatlılar" ifadelerini kullandı.

Kerem Taban ise açıklamasında, "Kuğular güzel hayvanlar. İnsanlar açısından da iyi. Yeni kuğuların olması iyi olmuş. İnsanlar fotoğraflarını seçiyor. Kuğulu Park Ankara'nın merkezlerinden bir tanesi. Kuğuların yeni fotoğraflarını çekebilmek açısından iyi olmuş" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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