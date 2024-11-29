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Küçükdoğanca Köyü'nde Tek Çocuk Ayça'nın Yaşamı

Küçükdoğanca Köyü'nde Tek Çocuk Ayça'nın Yaşamı
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Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Küçükdoğanca köyünde yaşayan 10 yaşındaki Ayça Durmaz, köydeki tek çocuk olarak zamanını dedesi ve dedesinin arkadaşlarıyla geçiriyor. Büyük şehirlere göç nedeniyle köydeki çocuk sayısının azalması dikkat çekiyor.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Küçükdoğanca köyünde yaşayanlar iş imkanı dolayısıyla büyük şehirlere taşınınca, köyde kalan tek çocuk Ayça Durmaz'ın arkadaşları da yaşlılar oldu.

Küçükdoğanca köyünde 100 nüfuslu köyün 52'si erkek, 48'si kadınlardan oluşunca oynayacak, konuşacak arkadaşı olmayan 10 yaşındaki Ayça Durmaz, boş zamanlarında dedesi ve dedesinin arkadaşlarıyla zaman geçiriyor.

Eğitimini Aliço Pehlivan Köyü İlkokulu'nda taşımalı devam ettiren Ayça Durmaz, "Dedem ve arkadaşları ile çok iyi anlaşıyorum. Boş zamanlarımı onunla geçiriyorum. Çok iyi arkadaş olduk" dedi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Küçükdoğanca köyünda vatandaşlarla bir araya gelerek, küçük Ayça ile de yakından ilgilendi. Küçükdoğanca köyünün en küçüğü ve ayna zamanda köydeki tek çocuk olan Ayça Durmaz ile bir süre sohbet eden Kaymakam Sevgili, "Minik Ayça köyde genellikle dedesi ve dedesinin arkadaşlarıyla arkadaşlık yapıyor" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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