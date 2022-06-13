Küçükçekmece Kitap Günleri'ne okur- yazar akını

Küçükçekmece Belediyesi, Atakent Menekşe Parkı'nda düzenlediği 'Lagün Kitap Günleri'yle 8 gün boyunca birçok yazar, şair ve siyasetçiyi sevenleri ve okurlarıyla bir araya getirdi.

Küçükçekmece'de ilk kez gerçekleştirilen Lagün Kitap Günleri'nde 36 stantla 80 yayınevi yer aldı. Okurlara da binlerce kitapta indirim uygulandı.

ÇEBİ: BİZİ YALNIZ BIRAKMAYAN TÜM İSTANBULLULARA TEŞEKKÜR EDERİM

Kente ve kentliye yakışır etkinlikleri Küçükçekmece'deki halkla buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizen Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bu etkinlikte şairler, yazarlar, siyasetçiler ve gazetecilerle bir araya geldik. Okurlar, sevdiği isimlerle tanışma imkanı buldu. Bir hafta boyunca Lagün Kitap Günleri, doldu, taştı. Küçükçekmece halkı ve kitapseverler bizi asla yalnız bırakmadı. Bu organizasyonu, önümüzdeki yıllarda da geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Lagün Kitap Günleri'ni ziyaret eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ KALEMLER SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Edebiyat ve siyaset dünyasının ünlü kalemlerini ağırlayan Lagün Kitap Günleri'nde Gazeteci- Yazar, Belgesel Yönetmeni Nebil Özgentürk, Gazeteci-Yazar Ayşe Kulin, CHP İstanbul Milletvekili Siyasetçi -Yazar Yunus Emre, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktad Kadıoğlu, Meteoroloji Mühendisi Bünyamin Sürmeli, Şair Murat Menteş, Yazar Mehmet Erte, Gazeteci Yazar Barış Terkoğlu, Yazar Sami Menteş ve daha birçok konuk söyleşiler gerçekleştirdi.

İMZA GÜNLERİ, YAZAR BULUŞMALARI, ATÖLYELER YAPILDI

Alandaki imza stantlarında söyleşi sonrası sevdiği yazarlarla tanışan vatandaşlar, kitaplarını imzalattı. Yayınevlerinin Lagün Kitap Günleri için yaptığı özel indirimlerle okurlar kitaplara uygun fiyatlarla ulaşma imkanı buldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kitap şenliği boyunca çocuk ziyaretçilerde kişisel gelişim atölyelerinde keyifli saatler geçirdi.

Demirören Haber Ajansı / Yerel