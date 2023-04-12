Küçükçekmece'de oyuncak silah kapsülleri patladı: 1 yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE'de oyuncak silahların içine konulan kapsüllerin patlaması sonucu bir kadın yaralandı.

Olay 13.00 sıralarında İnönü Mahallesi Oğuzhan Sokak'taki evde yaşandı. Oyuncak silahlar için kapsül sattığı belirtilen Ayşe Özcan (40)'ın elinde toplu olarak bulunan kapsüller patladı. Özcan yaralanırken evin camları da kırıldı. Evden çıkan dumanı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri patlama sonucu yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ayşe Özcan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Anne Gülden Özcan, "Kapsülleri kağıdın içerisinden çıkarttı. Ortadan böldüğü sırada patlama oldu. 'Anne sana bir şey oldu mu?' dedi. Elinden çekip dışarıya çıkarttım. Cam çerçeve kırıldı" dedi.