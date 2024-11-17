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Küçükçekmece'de Hemşire Şengül Ayyıldız İçin Anma Töreni

Küçükçekmece'de Hemşire Şengül Ayyıldız İçin Anma Töreni
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İstanbul Küçükçekmece'de hayatını kaybeden hemşire Şengül Ayyıldız için mahalle sakinleri, sağlık ocağında basın açıklaması yaparak, kazanın gerçekleştiği yere karanfiller bıraktı. Ayyıldız, trafik kazasında yaşamını yitirmişti ve sürücü tutuklandı.

İstanbul Küçükçekmece'de kazada hayatını kaybeden hemşire Şengül Ayyıldız için çalıştığı sağlık ocağı önünde mahalle sakinleri ve sevenleri basın açıklaması yapıp, öldüğü noktaya karanfiller bıraktı.

Hemşire Şengül Ayyıldız (55), 13 Kasım Çarşamba günü Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde evine gittiği esnada E.S. (19) idaresindeki otomobilin kaldırıma çıkarak çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Ayyıldız'ın çalıştığı sağlık ocağına gelen yakınları ve mahalle sakinleri, yaptıkları basın açıklamasının ardından kazanın yaşandığı noktaya giderek karanfiller bıraktı.

"Bizlerin umudu hakkaniyetli bir ceza çıkması yönündedir"

Kazayla ilgili açıklama yapan Atakent Mahallesi Muhtarı Özge Erdoğan Yeşilırmak, "13 Kasım Çarşamba günü mesai bitiminde sağlık ocağından çıkıp şu anda bulunduğumuz caddedeki kaldırımdan yürümekteydi. Gün boyu şifa dağıtmış, ailesiyle buluşmak üzere evine gidiyordu. Alt caddeden Atatürk Caddesi istikametine giden metro çalışmasının olduğu noktaya doğru seyreden bir aracın kontrolünü kaybederek yolun sağındaki kaldırıma hızla çıkması sonucu meydana gelen faciada yaralanarak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şengül Ayyıldız evli ve iki çocuk annesiydi. Olay yerinde gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklanmıştır. Bu noktadan sonra adalet sistemi değerlendirmesini yapacak olup, bizlerin umudu hakkaniyetli bir ceza çıkması yönündedir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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