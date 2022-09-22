Küçükçekmece'de dolu ile karışık yağmur etkili oldu Yerel Haberler Küçükçekmece'de dolu ile karışık yağmur etkili oldu Küçükçemece'de doluyla karışık yağmur etkili olmaya başladı. Küçükçekmece'de dolu ile karışık yağmur etkili oldu İSTANBUL - Küçükçemece'de doluyla karışık yağmur etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. Küçükçemece'de doluyla karışık yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur nedeniyle yol kısmen göle döndü. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu Küçükçekmece İstanbul Genel Yerel Haberler

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