Küçükçekmece'de dolu ile karışık yağmur etkili oldu
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Küçükçekmece'de dolu ile karışık yağmur etkili oldu Küçükçemece'de doluyla karışık yağmur etkili olmaya başladı.
Küçükçekmece'de dolu ile karışık yağmur etkili oldu
İSTANBUL - Küçükçemece'de doluyla karışık yağmur etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. Küçükçemece'de doluyla karışık yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur nedeniyle yol kısmen göle döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Yerel