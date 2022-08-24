Küçükçekmece'de aniden bastıran sağanak çocukların eğlencesi oldu Yerel Haberler Küçükçekmece'de aniden bastıran sağanak çocukların eğlencesi oldu İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Küçükçekmece'de aniden bastıran sağanak çocukların eğlencesi oldu İSTANBUL - İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Küçükçekmece'de ise aniden bastıran sağanak yağış, çocukların eğlencesi oldu. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış, akşam saatlerinde zaman zaman etkisini göstermeye başladı. Küçükçekmece'de aniden bastıran yağışta sokağa çıkan çocuklar, eğlenceli vakit geçirirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sağanak yağışın ilerleyen saatlere doğru artarak devam etmesi bekleniyor. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu Küçükçekmece İstanbul Genel Yerel Haberler

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