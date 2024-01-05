Küçükçekmece Belediyesi Kar Yağışı İçin Hazır

Küçükçekmece Belediyesi, Meteoroloji ve AKOM'un İstanbul'da beklenen kar yağışı uyarılarının ardından, yaşanabilecek buzlanma ve olumsuz durumlara karşı ilçede kış çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 11 bölgeye ayrılan ilçede, kar yağışıyla birlikte bin 183 personel, 229 araç ve ekipmanla 7 gün 24 saat sahada görev yapacak.

Küçükçekmece Belediyesi, Meteoroloji ve AKOM'un İstanbul'da beklenen kar yağışı uyarılarının ardından yaşanabilecek olumsuz durumlara karşılık çalışmalarını tamamladı. Küçükçekmece Belediyesi, hava muhalefetine karşı bin 183 personelle sahada olacak. Belediye ekipleri, karla mücadele kapsamında 32 JCB, 11 küreme ve tuzlama aracı, 25 açık kasa araç (elle tuzlama aracı), 2 iş makinesi ve 7 sepetli aracın da yer aldığı toplamda 229 araçla, toplumsal hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek durumları ortadan kaldırmak için görev yapacak. Fen İşleri Müdürlüğü stoklarındaki, 3 bin 500 ton tuz ise vatandaşların talebini karşılamak için hazır bulunduruluyor.

Kış çalışmaları, tüm birimlerle koordinasyon içinde planlandı

Fen İşleri Müdürlüğü'nün yanı sıra Küçükçekmece Belediyesi Park Bahçeler, Veteriner İşleri, Zabıta, Kadın ve Aile Hizmetleri, Sosyal Yardım İşleri, Ulaşım, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri de koordineli bir şekilde görev yapacak. Sokaklardaki sessiz dostları unutmayan Küçükçekmece Belediyesi, soğuk kış günlerinde yem ve su odaklarına düzenli periyotlarla mama takviyesinde bulunuyor. Hava muhalefeti nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar, 444 4 360 numaralı telefondan Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi'ne ulaşabilirler.

"Kar yağışının afete dönüşmemesi için tedbir ve koordinasyon önem taşıyor"

Kar yağışının bir afete dönüşmemesi için tedbir ve koordinasyonun çok önemli olduğuna dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Küçükçekmecemizde meteorolojik verileri yakından takip ederek, kış çalışmalarımızı hızlandırdık. Kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Ekiplerimiz özveriyle çalışarak, 7/24 kar mesaisi için görev başında olacaklar. Vatandaşlarımızdan özel araçlarıyla dışarı çıkmak durumunda kalacaklarsa kış lastiği kullanmalarını ve muhteme kar yağışında toplu ulaşımı tercih etmelerini rica ediyorum. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle sorunsuz bir kış geçirmeyi diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL