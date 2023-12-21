Küçükçekmece Belediyesi Fatih Mahallesi'ne Yeni Pazar Alanı Kazandırdı

Küçükçekmece Belediyesi, Fatih Mahallesi'ne yeni ve modern bir pazar alanı kazandırarak, ilçedeki kapalı pazar yeri sayısını 6'ya çıkardı.

Küçükçekmece Belediyesi, Fatih Mahallesi'ne yeni ve modern bir pazar alanı kazandırdı. Küçükçekmece Merkez Göl Kenarında hizmet vermeye başlayan Fatih Mahallesi Kapalı Otopark ve Pazar Yeri, toplam 4 bin 726 m2 alana inşa edildi. Üzeri kapalı, çelik konstrüksiyon olan yeni pazar alanı bulunduğu konum itibariyle vatandaşlara rahat alışveriş imkanı sağlayacak.

620 adet tezgah yer alıyor

Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda; 8 adet 15 m2 birimler halinde; kafe, depo, erkek-kadın tuvaleti, bebek bakım odası, malzeme deposu, zabıta ofisi, çok amaçlı salon yer almaktadır. Açık alanında otopark hizmeti de verecek olan Kapalı Pazar Alanı, 620 adet tezgahla kullanıma sunulup, Cuma günleri açık olacak.

"Küçükçekmece'ye değer katan projeler hayata geçiyor"

Küçükçekmece'ye değer katan, yaşam kalitesini artıran, her yaştan insanın faydalanabileceği hizmetler ve projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Sürdürülebilir, sağlıklı, rahat, temiz ve işlevsel tasarım uygulamalarıyla hizmete sunduğumuz kapalı pazar yerlerini çok önemsiyoruz. İlçe halkımız ve pazarcı esnafımızın daha modern bir alanda alışveriş ve ticaret yapmasına imkan sağlayan bu yapıların sayısını artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL