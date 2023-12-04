Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece Belediyesi Engelliler Günü'nde Vatandaşları Ağırladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Küçükçekmece Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli vatandaşları ve ailelerini düzenlediği yemekte bir araya getirdi. Başkan Kemal Çebi, vatandaşları ziyaret ederek desteklerini dile getirdi.

Küçükçekmece'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli vatandaşları ve aileleri Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği yemekte bir araya getirdi.

Küçükçekmece Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli vatandaşları ve ailelerini düzenlediği yemekte bir araya getirdi. Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda düzenlenen dayanışma yemeğine Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı. Vatandaşları masalarında tek tek ziyaret ederek, istek talep ve şikayetlerini dinleyen Başkan Çebi, "Özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama eşit katılımını çok önemsiyoruz. Psikolojik destek, istihdam, mesleki eğitim, kişisel bakım, eğitim ve sosyal destek hizmetleriyle Küçükçekmece'nin her noktasında özel gereksinimli vatandaşlarımızla ortak bir yaşam kurabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerle birlikte eşit ve engelsiz bir yaşam sürebilmek en büyük idealimizdir. Engelsiz bir dünyanın mümkün olduğuna inançla, sesimizi yükseltmek ve eşitlik için eşit yaşam mottosuyla gerçekleştirdiğimiz Dünya Engelliler Günü dayanışma yemeğine katıldığınız için hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

Oyunlar oynadılar, gönüllerince eğlendiler

Özel gereksinimli vatandaşların ve yakınlarının büyük ilgisiyle gerçekleştirilen gecede İlker Emre Ayhan'ın verdiği mini konserle müzik keyfi yaşayan katılımcılar, oyunlar oynayıp, halaylar çekerek doyasıya eğlendi. Özel gereksinimli çocuklardan oluşan Küçükçekmece Kent Konseyi Ritim Ekibi'nin performansı ilgiyle izlendi. Başkan Çebi de ritim tutan çocukların arasına girerek, onlara eşlik etti.

Ailelerden Başkan Çebi'ye teşekkür

Yemeğe çocuğuyla birlikte katılan Nezaket Aydın isimli vatandaş, Küçükçekmece Belediyesi'nin engelli bireyler için düzenlediği sosyal destek hizmetlerinden memnun olduğunu dile getirerek, "Geziler düzenleniyor, bizlerin yaşamını kolaylaştırmak için pek çok etkinlik yapılıyor. Bunların artarak devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe bedensel engelli kızıyla katılan Sema Ava ise, "Kızım Küçükçekmece Kent Konseyi Ritim Ekibinde. Yemeğe onun vasıtasıyla geldik. Çok beğendik. İki senedir bu organizasyona geliyoruz. Moral ve motivasyon oluyor. Başkan Kemal Çebi'ye teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Küçükçekmece Belediyesi Dünya Engelliler Günü Küçükçekmece Kemal Çebi Engelliler Etkinlikler Belediye Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Balıkesir'de nerede deprem oldu? İstanbul'da nerede deprem oldu? 4 Aralık İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? ARALIK AYI TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI: Kira artış oranı ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title