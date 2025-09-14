Küçük Özge, Hayırseverlerin Desteğiyle Yeni Protezine Kavuşuyor

Antalya'da babasının evin tavanına kurduğu 150 TL'lik düzenek ile yürümeyi öğrenen 12 yaşındaki Özge'nin artık dar gelen protezinin yerine İHA'nın haberi sonrası hayırseverlerin desteğiyle toplanan para ile hidrolik sistemli yeni protez sahibi oluyor. Yeni protezi için bacağının kalıbı alınan Özge önümüzdeki günlerde okuluna ve arkadaşlarına kavuşacak.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ali İhsan Yıldırım'ın kızı Özge, doğumundan kısa süre sonra yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 13 günlükken sol bacağını kaybetti. Kızının büyümesi ile birlikte yaşıtlarından geri kalmaması için Ali İhsan Yıldırım evinin tavanına kurduğu 150 TL'lik düzenek ile küçük Özge'ye yürümeyi öğretti. O dönemde hayırseverlerin desteği ile Özge'ye protez bacak takıldı. Şu anda 12 yaşında olan Özge'nin mevcut protezi dar gelmeye başlayınca küçük kız yürümekte güçlük çekmeye başladı.

İHA'nın haberi ile 24 saat dolmadan gereken para toplandı

Okulların açılmasına sayılı günler kala daralan protez sebebiyle küçük Özge ve babasını okula gidememe korkusu sararken, değişmesi gereken protez için yapılan araştırmada en uygun fiyat olarak 66 bin TL teklif alındı. SGK'nın protez ücretinin sadece 16 bin lirasını karşıladığını belirten Ali İhsan Yıldırım, arada kalan 50 bin 331 lirayı ödemek için güçlerinin yetmeyeceğini belirterek hayırseverlerden destek istemişti. İHA'nın haberi sonrası Yıldırım'ın destek çağrısına 24 saat dolmadan iş adamı Dinçer Azaphan başta olmak üzere çok sayıda hayırseverden yardım eli uzandı.

Yeni protez için kalıp alındı

24 saatten kısa bir sürede Özge'nin yeni protezi için 200 bin TL civarında bir para toplanırken baba Ali İhsan Yıldırım, Özge'nin daha rahat yürüyebilmesi için standart protez modellerinden daha gelişmiş olan pistonlu bir model için araştırma içerisine girdi. Yıldırım yaptığı araştırmalar sonucu küçük özgenin 18 yaşına kadar 10 yıl boyunca kullanabileceği pistonlu bir protez almaya karar verdi. Firma ile yapılan görüşmeler sonrası 220 bin TL bedel ödenerek alınan Özge'nin yeni protezi aileye teslim edildi. Antalya'da bir mekanik ortopedi ve protez uygulama merkezine gelen Özge'nin yeni protezi için kalıp alındı.

Bir hafta içerisinde protezine kavuşacak

Yeni protez bacağı için alınan kalıp işleminin ardından bir hafta içerisinde protezine kavuşacak olan küçük Özge'nin babası Ali İhsan Yıldırım, toplanan para istedikleri gibi yaklaşık 10 yıl boyunca kullanabileceği pistonlu bir protez aldıklarını belirtti. Yeni protezin kısa sürede teslim edileceğini söyleyen Yıldırım, "İstediğimiz protez geldi, malzemelerini aldık. Gönlümüz İstanbul'dan yanaydı, yalnız oradaki konaklama ve diğer masraflarla beraber 300 bin lirayı buluyordu. Protez için 560 bin lira dahil para isteyenler oldu. O yüzden oraya imkanımız yetmedi. Ama istediğimiz hidrolik sistem protezi aldık" dedi.

"Artık daha rahat yürüyebilecek"

Hidrolik sistem ile Özge'nin daha rahat hareket edebileceğini söyleyen baba Yıldırım, "Şimdi çalışmalarına başlandı. Alçısı alındı ve 10 gün içinde teslim edeceklerini söylediler. Haftaya inşallah pazartesi özge arkadaşlarına ve okuluna kavuşacak. Biz de mutluyuz, istediğimiz gibi oldu. Hidrolik diş sistemi var bunda, hemen düşmüyor. Sistem hafife alıyor, diğeri direkt burkulurdu. Direkt düşmesine engelliyor ve çocuğun hareketini daha rahat yapmasını sağlıyor. Rahat bir yürüyüşe kavuşacak. Gönlümüze göre o oldu, sevinçliyiz" ifadelerini kullandı. Yeni protezine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan küçük Özge'de okuluna kavuşacağı ve arkadaşları ile yeniden koşup oynayabileceği için sevinçli olduğunu söyledi. - ANTALYA