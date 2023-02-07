Küçük Bekir 24 saatin sonunda enkaz altından kurtarıldı Yerel Haberler Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin etkisiyle yıkılan bir binanın enkazında kalan küçük Bekir, 24 saatin sonunda Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK) tarafından kurtarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin etkisiyle yıkılan bir binanın enkazında kalan küçük Bekir, 24 saatin sonunda Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK) tarafından kurtarıldı. 10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Afet bölgesine giden Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Bekir'i uzun çabalar sonucu kurtardı. Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında kalan ve gece saat 04.30 sıralarında çıkarılan küçük Bekir, ambulansla hastaneye sevk edildi. Ekipler, 24 saat boyunca enkaz altında ailesiyle birlikte yaşam mücadelesi veren Bekir'in annesine de ulaşarak yoğun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Esenyurt Belediyesi Antakya Hatay Yerel Haberler

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