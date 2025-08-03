Küçük Asel'den Örnek Davranış: 5 Yıl Uzattığı Saçlarını Bağışladı

Küçük Asel'den Örnek Davranış: 5 Yıl Uzattığı Saçlarını Bağışladı
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Antalya'da yaşayan 8 yaşındaki Asel Arven Mert, 'Saçım Saçın Olsun' projesine saçlarını bağışlayarak büyük bir duyarlılık gösterdi. Ailesinin desteğiyle kuaföre giden Asel, 5 yıl boyunca uzattığı saçlarını Kanser Savaşçıları Derneği'ne bağışladı.

Antalya'da yaşayan 8 yaşındaki Asel Arven Mert, "Saçım Saçın Olsun" projesine saçlarını bağışlayarak örnek bir davranışa imza attı. Küçük yaşına rağmen büyük bir duyarlılık gösteren Asel, ailesiyle birlikte bir kuaför salonuna gelerek 5 yıldır uzattığı saçlarını, Kanser Savaşçıları Derneği'ne bağışladı.

Ailesinden tam destek

Asel'in annesi Seda Sedef Mert, "5 yıldır özenle uzattığımız saçları projeye katkı sağlamak için bağışladık. Umarız çok mutlu olurlar. Kızımızın severek büyüttüğü saçlarının bir başkası için umut olacağını bilmek bizi gururlandırıyor. Eğer saçları tekrar güzel bir şekilde uzarsa, ileride yeniden bağış yapmayı düşünüyoruz. Hepsi bizim çocuklarımız. Bu tür bağışlar çoğalırsa, daha çok çocuğa ulaşılır. Herkesi bu güzel projeye destek olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Küçük yürekten büyük duyarlılık

Öğretmen olmak istediğini dile getiren minik Asel ise, "Saçımı bağışladım, çok mutluyum. Yine uzatınca yine bağışlayacağım" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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