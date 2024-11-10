Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
Küba'nın güneyinde, Granma eyaletinde 5.9 ve 6.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Can ve mal kaybı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Küba açıklarında 5.9 ve 6.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
KÜBA, ART ARDA İKİ DEPREMLE SARSILDI
Küba, art arda depremlerle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Küba'nın güneyindeki Granma eyaletinde yer alan Bartolome Maso açıklarında 5.9 ve 6.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremler, Bartolome Maso'dan yaklaşık 40 kilometre uzakta meydana geldi. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.