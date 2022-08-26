Kuaför sektöründe 1 gün tatil uygulaması sevinci

Ticaret Bakanlığı'nın Ekim ayı itibarıyla berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacağı yönündeki kararı sektörü memnun etti. Sektör temsilcileri ayrıca kararın haksız rekabeti önleyeceğini belirtti.

Berber, kuaför ve güzellik salonları sektörü Ticaret Bakanlığı'nın, 1 Ekim 2022'den itibaren uygulanmak üzere, haftanın bir günü kapalı olması yönündeki karar aldı. Sektör çalışanları, alınan kararla birlikte çalışma saatlerinin de netleştiğini belirtirken, haksız rekabetin de önüne geçileceğini ifade etti.

"Alınan kararın haksız rekabetin de önüne geçecek"

Bilecik Giyim ve Mensucat Oda Başkanı Haşim Balcı, kuaförler genellikle hafta içi izin yaptığını, ama yeterli olmadığı söyleyerek, "Bir insanın önceliği bana göre ailesi olmalı. Bunun için de onlara ayıracak vakti olmalı. Alınan kararla birlikte bu konu da sağlam bir bir zemine oturtuldu. Dükkanların çalışma saatleri belirlenmiş olsa da yanlarındaki dükkanlara göre çalışma saatini düzenliyorlar. Neredeyse gecenin geç saatlerine kadar böyle bir kaos içerisinde çalışan bir sektördü. Alınan kararın haksız rekabetin de önüne geçecek" dedi.

"Bizim için Pazar günü kapalı olması daha güzel olur"

Kuaför İzzet Kaya, ise, "Bizim için Pazar günü kapalı olması daha güzel olur. Genel bir şekilde bütün kuaförlerin kapalı olması daha güzel olur. Haftanın bir günü tatil olması tabii ki iyi olur, en azından ailemizle vakit geçirmiş oluruz" dedi.

Kuaför Eray Söğüt, haftada bir gün tatil olmasına sevindiği söyleyerek, "Bizim için çok olumlu. Hem arkadaşlarla topluca bir izin yapacağız. Dükkana zaten biz aile gibi çalışıyoruz, kardeş gibi. Hem bizim için iyi olu hem müşteri için iyi olur" dedi.

"En azından ailemizle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla vakit geçirebiliriz"

Kuaför İsmail Kaya, haftada bir defa tatilin olması iyi bir durum olduğunu anlatarak, "En azından ailemizle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla vakit geçirebiliriz. Haftanın 7 günü çalıştığımızdan dolayı ne dinlenme var ne istirahat. O yüzden diğer arkadaşlar adına da söylüyorum. Herkes bu durumdan memnundur" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK