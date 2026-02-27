Ktü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu: "Milli Parklarda Yapılacak Sözde Yatırımlar Doğayı ve Koruma Olgusunu Yok Eden Faaliyetlerdir"

(RİZE) - Haber: Gençağa KARAFAZLI

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden ve Milli Parklar Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifine ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, "Bu teklif mutlaka geri çekilmelidir. Belli ki en büyük yanılgı olarak doğa, parasızlığın ve geri kalmışlığın panzehri sanılıp hoyratça tüketilmeye çalışılıyor. Milli parklar bir ülke için geleceğe yapılan yatırımlardır ki onun ana sermayesi mutlak koruma altındaki doğal varlıklardır. Milli parklarda yapılacak sözde yatırımlar doğayı ve koruma olgusunu yok eden faaliyetlerdir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden ve Milli Parklar Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifine bir tepki de KTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu ve Rizeli çevrecilerden geldi. Kanun teklifinin geri çekilmesi gerektiğini belirten Kurdoğlu, iklim değişikliği, ormansızlaşma, madencilik ve HES projeleri gibi güncel çevre sorunları ışığında, ekoturizm ve korunan alanların geleceği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"D

oğa; parasızlığın ve geri kalmışlığın panzehri sanılıp hoyratça tüketilmeye çalışılıyor "

"Doğa, parasızlığın ve geri kalmışlığın panzehri sanılıp hoyratça tüketilmeye çalışılıyor" diyen Kurdoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"

"Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi mutlaka geri çekilmelidir. Belli ki en büyük yanılgı olarak doğa, parasızlığın ve geri kalmışlığın panzehri sanılıp hoyratça tüketilmeye çalışılıyor. Milli parklar bir ülke için geleceğe yapılan yatırımlardır ki onun ana sermayesi mutlak koruma altındaki doğal varlıklardır. Milli parklarda yapılacak sözde yatırımlar doğayı ve koruma olgusunu yok eden faaliyetlerdir. Milli Parklar ve korunan alanlar, insanoğlunun her şeye hükmetmemesi gerektiği fikrinin politik karşılığı olan kamusal beyanlardır. Korunan alanlar, her doğal ekosistemi altyapıya, tarıma, madene ya da metalaşmış başka durumlara dönüştürmemeyi seçen bir öz-sınırlama felsefesini temsil eder. Korunan alanlar, insanın her şeye hükmetmemesi gerektiğinin politik bir karşılığıdır. Kısaca bir korunan alan, toplumun şunu söylemesidir; bu yer yalnızca yararlanılan bir kaynak deposu değildir. Biyosferin tamamı hem varlığımızı sürdürebilmenin hem de doğanın ritmi ve ihtişamını kabul etmemiz gereken eşsiz tek mekandır. Kabul edin etmeyin, doğal düzenin bu mekandaki bir parçası olarak bulunuyoruz."

"S

adece Artvin için 23,6 bin hektarlık yeni maden ihaleleri verildi"

1980'ler ortası Artvin topraklarının deşilmeye, bir şeyler aranmaya başladığı yıllardır. Daha ilk kazma vurulmadan önce Artvin'li hiçbir ayrım yapmadan; iktidardan muhalefete, zenginden fakire, esnaftan memuruna işçisine madenciliğe karşı olan tavrını ortaya koymuş ve o yıl kurulan Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde mücadeleye başlamıştır. 16 Şubat sabahı nöbetin 245'inci Günü saat 6 civarında binlerce kişilik kolluk güçleri Artvin Halkına müdahale etti. Halen aklımıza geldikçe adeta gaz kokusu yakıyor gözlerimizi."

Artvin'de yeni maden ihalelerine dikkati çeken Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, "Son olarak 7 Şubat'ta çıkan ihale ile topraklarımız ve ormanlarımızın tahsisi için resmi izinlere bir yenisi daha eklendi ve sadece Artvin için 23,6 bin hektarlık yeni maden ihaleleri verildi. Yahşi Artvin'de vahşi madencilik olamaz, olmamalı, olmayacak. Maden çıkarılmaya başlanalı 10 yıl oldu, 30 yıllık mücadele bu işin üstesinden mutlaka gelecektir. Ama bugün ama yarın… Sözde kalkınma bahanesi Artvin'i yok etmemeli" dedi

Kaynak: ANKA