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KSBÜ Rektörü Ahmet Tekin'in mazbatası YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından takdim edildi

KSBÜ Rektörü Ahmet Tekin'in mazbatası YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından takdim edildi

Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörlüğüne atanan ve 20 Mart 2023'te görevi devralan Prof. Dr. Ahmet Tekin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında gerçekleşen törenle mazbatasını aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörlüğüne atanan ve 20 Mart 2023'te görevi devralan Prof. Dr. Ahmet Tekin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında gerçekleşen törenle mazbatasını aldı. Mazbatayı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar takdim etti.

YÖK Başkanı Özvar, Rektör Tekin'i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Tekin, ayrıca YÖK'te gerçekleşen toplantıya da katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Tekin Erol Özvar Kütahya Yerel Haberler

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