Kütahya Huzurevine anlamlı ziyaret
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu'nun gerçekleştirdiği ziyarette, huzurevi sakinleri ile gençler arasında kuşaklar arası etkileşim sağlandı.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde, toplumsal dayanışmayı ve nesiller arası bağı güçlendirmek amacıyla Kütahya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.
Ziyarete, TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sema Güral Sürmeli'nin yanı sıra kurul üyeleri Aynur Laçin Gürcü, Prof. Dr. Sultan Güçlü, Gülnur Saraç Beşe, Ayşe Sülün Ziypak, Müjgan Tamel ve KUTSO Girişimcilik Ofisi Sorumlusu Tuğba Katırcı katıldı.
Etkinlikte, Prof. Dr. Sultan Güçlü'nün yürüttüğü "Gönüllülük Çalışmaları" dersi kapsamında KSBÜ Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri aktif rol aldı. Öğrenciler, gönüllülük bilinciyle huzurevi sakinleriyle birebir etkileşim kurarak sosyal sorumluluk temelli uygulamalı bir deneyim yaşadı.
TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ve Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte; eğlenceli grup oyunları ile Öğr. Grv. Mehmet Sevim eşliğinde gerçekleştirilen ritim temelli çalışmalarla kuşaklar arası etkileşim desteklendi. Program, huzurevi sakinlerinin yüzlerinde tebessüm oluştururken, gençlerin gönüllülük ve toplumsal duyarlılık becerilerinin gelişmesine katkı sağladı. - KÜTAHYA